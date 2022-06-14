مصدر رسمي يكشف سبب حالات التسمم من الخوخ والبطيخ في مصر

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة في مصر محمد فهيم، عن أسباب وجود حالات تسمم للمواطنين من فاكهتي الخوخ والبطيخ.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة"، أن هاتين الفاكهتين من فواكه الصيف، بصرف النظر على باقي الفاكهة، موضحا أن سوء تخزين البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد، حيث يتم وضعها عند التاجر في درجة حرارة مرتفعة، وراء حالات التسمم التي ظهرت خلال الفترة الماضية، بحسب "المصري اليوم".

وشدد على أن وزارة الزراعة قامت بجمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لمعرفة هل هناك متبقيات المبيدات أو لا؟، موضحًا بنتيجة التحليل أن متبقيات المبيدات موجود منها الحد الأدنى المسموح به فقط للتصدير وليس للإنتاج المحلي، وهو أمر طبيعي وغير ضار.

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