عطل في نافذة سيارة يقود أميركي إلى ثروة و«بلوة»

المصدر: موقع الامارات اليوم

بعد أن توقفت نافذة سيارته الخاصة به عن العمل، دون سبب واضح، قرر رجل لم يتم ذكر اسمه أو عمله، بفك الباب لإلقاء نظرة، ليفاجأ بأمر سيغير حياته وقد يدمرها في الوقت نفسه.

وقال موقع «بزنيك» الذي نشر القصة أن الرجل كان قادرًا على نزع لوحة باب سيارته التي امتلكها لفترة من الزمن، بسهولة إلى حد ما، ولم يلاحظ شيئًا غير عادي، إلا أنه بعد تقشير البطانة البلاستيكية من خلف لوحة الباب، لاحظ وجود كيس أسود محشو في إطار الباب.

وفهم الرجل على الفور أن هذا هو سبب المشكلة في المقام الأول على الرغم من أنه تم حشو الكيس في الباب جيدًا.

بعدها عمل الرجل على سحب الكيس دون سهولة كبيرة، لأنه كان محشوا تماما في الفراغ المعدني بين سحط الباب وهيكله الداخلي، نجح الرجل بعد هزه بعنف بإزالة الكيس، وبدا أن ما وجده كان كمية كبيرة من عبوات المخدرات المعبأة للتهريب، والتي كانت مرقمة بأحرف أبجدية وأرقام بما يوحي بأنها كانت جزء من عملية أكبر، وبحسب الموقع قد تورط هذه الكمية من المخدرات صاحب السيارة.

ولكن الرجل غامر بإزالة غطاء النايلون الخارجي، ليجد أيضا رزمة كبيرة من المال، وتحديدا من الدولارات من فئات 10 و 20 و 100 بأعداد كبيرة قدرت بالآلاف. ولم يوضح الموقع عما إن كان الرجل أبلغ الشرطة بعدها أم لا.

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