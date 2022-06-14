«أشعل غاز المطبخ» حريق هائل في منزل والمتهم كلب

المصدر: موقع الامارت اليوم

سجلت الكاميرات الأمنية داخل منزل في ولاية ميسوري لحظة قيام كلب بتشغيل موقد المطبخ، مما أدى إلى اندلاع حريق أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنزل.

واستجابت إدارة إطفاء مدينة كانساس ومقاطعة جنوب بلات للحماية من الحرائق لحريق منزل في حي ريس ليك في باركفيل وأنقذوا كلبين، كانا الشاغلين الوحيدين للمبنى وقت اندلاع الحريق داخل المنزل واكتشفت أن أحد الكلاب قد وقف على رجليه الخلفيتين لفحص مقلاة على الموقد وقام بإشعال الموقد. بحسب «يو بي آي»

وقال المحققون إن المقلاة لا تزال تحتوي على طعام من وجبة سابقة وأن الحرارة تسببت في حريق شحم بعد حوالي 8 دقائق من تشغيل الكلب للموقد.

وقال رجال الإطفاء إن الكلاب لم تصب بأذى لكن الأضرار التي لحقت بالمنزل كانت جسيمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news