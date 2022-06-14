مكافآة مغرية مقابل «اطلاق 100 صرصور في منزلك»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت شركة أميركية لمكافحة الحشرات والقوارض عن رغبتها بتجربة أساليب جديدة لمكافحة الآفات المنزلية، ولكن عبر إطلاق 100 صرصور في رحاب منازل حقيقية ومسكونة.

ولأن الحصول على متبرعين لهذا المهمة سيكون صعبا للغاية، تقدم الشركة لأصحاب المنازل 2000 دولار كمكافأة مقابل إطلاق الـ 100 صرصور في منازلهم لاختبار الأساليب التجريبية لمكافحة الآفات. بحسب «يو بي آي».

وأعلنت شركة Pest Informer، ومقرها في ولاية كارولينا الشمالية، إنها تسعى للحصول على 5-6 من أصحاب المنازل للسماح للشركة بإطلاق حوالي 100 صرصور أميركي في منازلهم لاختبار طرق جديدة للتخلص من هذا الغزو المبرمج.

وستستغرق التجربة 30 يومًا، وسيستخدم فريق مكافحة الآفات الطرق التقليدية للقضاء على الصراصير إذا ثبت عدم نجاح التقنيات التجريبية.

وقالت الشركة: «ستكون جميع علاجات الصراصير المختبرة آمنة للأسرة والحيوانات الأليفة» واشترطت الشركة أنه «يجب ألا تجرب أي علاجات إضافية للصراصير خلال مدة الدراسة.»

وقالت الشركة إن أصحاب المنازل سيحصلون على 2000 دولار مقابل التجربة.

وأْعلنت أنه يتم قبول طلبات المشاركة في البرنامج حتى 31 يوليو و لكن في الولايات المتحدة حصرا.

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