بكين تؤجّل إعادة فتح المدارس بعد موجة إصابات جديدة بكورونا

المصدر: بكين - أ ف ب

لن يعود معظم تلامذة بكين إلى مدارسهم الأسبوع المقبل مثلما كان مقررًا بسبب موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على ما أعلنت السلطات الصينية السبت.

وقال المتحدث باسم بلدية بكين شو هيجيان في مؤتمر صحافي إن معظم تلامذة المرحلتين الابتدائية والثانوية سيواصلون الدراسة عن بعد من منازلهم.

وفرضت مدينة شنغهاي إغلاقًا عامًا منذ عدة أشهر، فيما أُغلقت المدارس في العاصمة بكين وأُجبر السكان على العمل من المنزل.

وخففت سلطات بكين الكثير من القيود مطلع الأسبوع، لكن تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 دفع المسؤولين إلى تشديد بعض القيود.

وأُطلقت حملة فحوص في شنغهاي تستهدف أكثر من 20 مليون شخص السبت، بعد أقلّ من أسبوعين على نهاية الإغلاق العام الصارم الذي فُرض على المدينة، تزامنا مع شحّ في المواد الغذائية واحتجاجات فردية لسكان غاضبين.

وتم إبقاء مجموعة من القيود إذ تخشى السلطات تفشي كوفيد-19 مجددًا بعد السيطرة أخيرًا على أسوأ موجة وبائية في الصين منذ عامين.

وسجّلت الصين 138 إصابة بكوفيد-19 السبت، بينها 61 في بكين و16 في شنغهاي، بحسب لجنة الصحة الوطنية.

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