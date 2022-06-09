عاشقة تسبح من بنغلاديش إلى الهند للزواج من حبيبها

المصدر: موقع الامارات اليوم

تحولت قصة حب إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما فيها من تفاصيل قد لاتحدث إلا في القصص الخيالية أو في أفلام السينما، حيث سبحت امرأة عاشقة من بنغلاديش إلى الهند من أجل الزواج من حبيبها.

وذكر موقع «فري برس جورنال» أن امرأة تدعى كريشنا ماندال سبحت من بنغلاديش إلى الهند، من أجل الزواج من حبيبها الذي يعيش في الهند.

وأوضح الموقع أن كرينشا (22 عاماً) سبحت لأكثر من ساعة وتحدت كل الظروف القاهرة للوصول إلى الهند وملاقاة حبيبها الذي يدعى أبهيك. وأضاف أن هذا الأخير كان ينتظرها فعلاً بالسيارة عند وصولها، حيث توجه الثنائي لاحقاً إلى معبد في كولكاتا الهندية وتزوجا.

وأفاد موقع «ديكان هيرلد» أن الثنائي تعرفا على بعضهما البعض في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ووقعا في الحب، مضيفاً أن كرينشا ماندال لم تكن تملك جواز سفر يتيح لها الدخول بشكل قانوني إلى الهند، وهو ما دفعها للمخاطرة وعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وانتشرت قصة شجاعة المرأة بشكل كبير للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت حديث جزء كبير من الناس. ووصل الخبر أيضاً إلى الشرطة الهندية التي ألقت القبض على كرينشا ماندال لدخولها الهند بشكل غير قانوني، وقد يتم تسليمها قريباً إلى المفوضية العليا لبنغلاديش، وفق ما أورده موقع «ديكان هيرلد»، بحسب موقع «دوتشي فيلا الألماني».

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