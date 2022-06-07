نصيحة رجل غريب بـ 4 ملايين دولار

المصدر: موقع الامارات اليوم

فازت امرأة من مقاطعة جينيسي تبلغ من العمر 54 عامًا بمبلغ 4 ملايين دولار بعد أن نصحها شخص غريب، مر من قربها في محطة وقود، ووطلب منها شراء تذكرة يانصيب ميشيغان.

وروت السيدة الذي طلبت عدم ذكر اسمها الحادثة لوسائل إعلام محلية، قائلة أنها توقفت وزوجها للحصول على الوقود، «دخلنا محطة الوقود للدفع وبينما كنا في الطابور، جاء إلينا شخص غريب وقال يجب عليك شراء تذكرة يانصيب بقيمة 30 دولارًا، أراهن أنك ستربحين 4 ملايين دولار". وذكرت المرأة أنها وزوجها فكرا في الأمر للحظة ثم قررا شراء التذكرة، بحسب »يو بي آي".

بعدها خرج الزوجان إلى سيارتهما، وخدش التذكرة وذهلا لرؤية أنهما ربحا المبلغ المحدد الذي توقعه الشخص الغريب.

وقالت المرأة أنها ظنت أنها فقدت عقلها، فقررت وزوجها وضع التذكرة جانبا حتى الوصول للبيت لتأكد أن ما جرى قد حصل فعلا» قررنا وضع التذكرة بعيدًا وإعادة النظر فيها مرة أخرى عندما وصلنا إلى المنزل لتأكيد ما كنا نراه».

وظلت تشكك بالأمر حتى ذهبت وزوجها لمقر اليانصيب للمطالبة بالجائزة، والتي في النهاية حصلت عليها دفعة واحدة ولمرة واحدة بمبلغ حوالي 2.5 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، وذلك بدلاً من الحصول على 30 دفعة سنوية لكامل المبلغ، كما تسمح قوانين اليانصيب الأميركية.

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