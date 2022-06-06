اسم محل ملابس يثير ضجة في مصر

المصدر: موقع الامارت اليوم

أثار اسم محل لبيع الملابس في مصر، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ان تم تداول صورة اسم المحل بشكل واسع النطاق.

وتداول رواد مواقع التواصل منشوراً حول لافتة غريبة لمحل ملابس تحت اسم "هدوم مسروقة"، واعتقد البعض للوهلة الأولى ومن خلال الاسم أن المحل يبيع ملابس بالفعل مسروقة.

إلا أنه تبيّن من خلال البحث والتحري أن اللافتة حقيقية وأن المحل يتواجد في محافظة الدقهلية لكنه لا يبيع ملابس مسروقة، ويمتلكه شاب يدعى السيد رضا يبلغ من العمر 27 عاماً.

وأوضح الشاب أنه فكّر في اسم غريب يستطيع أن ينافس به كبار تجار الملابس في منطقته بلقاس، وأن يجذب الزبائن، فخطر في باله هذا الاسم الذي سيلفت الانتباه أولاً، وسيجذب الزبائن الذين سيضطرون لدخول المحل بدافع الفضول لمعرفة حقيقته. بحسب "العربية.نت"

وتابع قائلاً إن فكرته لاقت تفاعلاً كبيرا حيث تواصل معه أشخاص من خارج مصر، وأكد لهم نجاح فكرته وأن الملابس ليست مسروقة، مشيراً إلى أنه كان يعمل بالنجارة قبل أن يتفرغ لتجارة الملابس.

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