حصلت على أريكة مجانية فكانت المفاجأة

المصدر: موقع الامارات اليوم

تلقت امرأة هدية مزدوجة لم تكن تخطر على البال، فبعد أن حصلت فيكي أومودو على أريكة مجانية كمساعدة للفقراء، قامت بفحصها لتجد في داخل إحدى وسائدها مبلغا ماليا كبيرا.

وكانت المرأة تبحث عن أثاث لمنزلها عندما رأت الأريكة المعروضة بشكل مجاني في صالة مفروشات، فحصلت عليها، ونقلتها لمنزلها.

وعند إحضار الأريكة إلى المنزل، لاحظت أومودو شيئًا قاسيا في إحدى وسائد الأريكة، وصُدمت عندما وجدت بداخلها عشرات الآلاف من الدولارات.

وبعد عد المبلغ تبين أنه 36000 دولار، فقررت الاتصال بالصالة ومحاولة العثور على أصحابها، الذين كانوا قرروا التخلي عن الأريكة بعد رحيل «شخص عزيز» عليهم.

وقال أصحاب الأريكة لاحقا أنه لم تكن لديهم أدنى فكرة عن وجود هذا المبلغ في أساس المنزل ولا من وضعه هناك. بحسب «دايلي ستار».

وقرر أصحاب الأريكة مكافأة أومودو على إعادة المبلغ بإعطاءها 2,200 دولار قالت أنها ستستخدمها لشراء براد جديد. والطريف أن أصحاب المنزل قالوا أنهم عثروا في وقت لاحق على مئات الدولارات مخبأة في أماكن مختلفة حول منزلهم، حسبما أفاد موقع news.com.au.

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