أنثى صقر جريحة تتبنى 4 أفراخ يتيمة في حديقة حيوان إسرائيلية

المصدر: تل أبيب - د ب أ

تبنت أنثى جريحة من صقور العاسوق أربعة أفراخ صقور يتيمة في حديقة حيوان بالقرب من تل أبيب.

وقالت متحدثة اليوم الخميس إن أنثى الصقر نُقلت إلى عيادة حديقة الحيوان مصابة بجرح في أحد جناحيها.

وفي القفص المجاور كان هناك أربعة أفراخ من صغار صقور العاسوق أيضا تم تدمير عشها أثناء أعمال بناء.

وقال الحارس إن أنثى الصقر (وهو من الجوارح) بدأت في تقديم طعامها للصغار من خلال القضبان.

وقالت المتحدثة ساجيت هورويتز لوكالة الأنباء الألمانية: "تأثر الحراس بإيماءة الأمومة وقرروا لم شملهم معا".

وأشارت إلى أن تربية الصغار بأقل قدر ممكن من التدخل البشري سوف يجعل إعادتها إلى البرية أسهل.

وتتشابه صقور العاسوق البالغة للغاية مع الصغار، ويصعب التمييز بين الإناث والصغار بشكل خاص.

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