شائعات تتعلق بالخيانة.. أنباء عن انفصال بيكيه وشاكيرا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم يمر الخبر الذي تم تداوله أمس عن انتهاء علاقة جيرارد بيكيه وشاكيرا مرور الكرام خاصة مع شائعات تتعلق بالخيانة.

وعلى الرغم من أن علاقتهما استمرت 12 عامًا وجلبت لهما طفلين، ميلان وساشا، تبدو الأمور قد توترت كثيراً بحسب التقارير .

تقول التقارير أن بيكيه عاد للعيش في منزله كعازباً في كالي مونتانير في برشلونة.

ووفقًا لـEl Periodico ، شهد العديد من الجيران في المبنى بيكيه يدخل ويغادر خلال الأسبوع الماضي، كما أنه يستمتع بالحياة الليلية في برشلونة مع صديقه ريكوي بويج وغيره من الأصدقاء.

وتقول التقارير أيضًا أن هناك ما يشير إلى توتر العلاقة بين الثنائي بعد الكلمات التي غنتها شاكيرا في أحدث أغانيها "Te Felicito" مع Rauw Alejandro والتي تقول معناها : "لأنني أكملتك كسرت أشلاء؛ لقد حذروني، لكنني لم أنتبه.. لا تخبرني أنك آسف ..أعرفك جيدًا وأعلم أنك تكذب."

ولكن لا يوجد ما يؤكد هذه الأخبار رسميًا من الثنائي حيث يتجنب كل من شاكيرا وبيكيه التعليق عن حياتهم الشخصية عبر التواصل الاجتماعي الخاصة بهما في الآونة الأخيرة أيضًا.

كانت هناك تقارير تفيد بأن شاكيرا ضبطت بيكيه مع امرأة أخرى. وذكرت صحيفة El Periodico أن هذا هو السبب وراء قرار بيكيه وشاكيرا الانفصال في الوقت الحالي.

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