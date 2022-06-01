فيديو لزوجة تضبط زوجها يراقص أخرى ويلقي عليها المال خلال حفل زفاف

المصدر: إعداد: سمير سعيد

شعر زوج بصدمة كبيرة، عندما ضبطته زوجته يراقص ويلاطف امرأة أخرى خلال حفل زفاف، حيث تمكنت الزوجة من وقف محاولات زوجها التحرش بالمرأة التي كانت تراقص زوجها، وقبل أن يهم الأخير بإلقاء الأموال على المرأة.

وثقت الواقعة كاميرا المراقبة في موقع حفل زفاف في إحدى المناطق التركية، وتم نشر الفيديو على تطبيق "تيك توك"ليحظى بعدد كبير من المشاهدات خلال وقت قصير.

في الفيديو المسجل في حفل زفاف، صُدم الشخص الذي يريد إلقاء المال على المرأة التي يراقصها، عندما فوجيء بزوجته تقتحم موقع الرقص لتجذبه بعيداً عن المرأة الأخرى، وقبل أن يلقي عليها المال.

وخلال جذب زوجته له سقطت منه الأوراق المالية، ليسرع في جمعها والخروج مسرعاً من الحفل، فيما كانت زوجته تتبعه ومعها طفل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news