اعتقال التركي الذي ركل وجه عجوز سورية بحذائه.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعترضت النيابة التركية، أمس، على إطلاق سراح رجل ظهر في فيديو وهو يسدد ركلة عنيفة بحذائه على وجه عجوز سورية، اسمها ليلى محمد ولاجئة بعمر 70 في مدينة "غازي عنتاب" بالجنوب التركي.

لذلك عادت الشرطة واعتقلت "شاكر تشكر" ثانية، بحسب مقطع فيديو تداولته وسائل اعلام ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي،يظهر فيه البالغ 39 سنة مستسلما لمعتقليه ومطأطئ الرأس، كي لا يظهر وجههه بوضوح.

فقد استجوبوه بعد الاعتقال، ثم اقتادوه بعربة مصفحة إلى حيث وجّه إليه قاضٍ محلي تهمة "التسبب بإصابة متعمدة" لحقت بالمسنة، وبعدها احتجزوه في سجن بالمدينة.

وذكر "تشكر" أثناء التحقيق معه أنه كان في حي اسمه Düztepe بالمدينة، حين سمع حشدا من الأشخاص يتحدثون عن محجبة خطفت طفلا، وفي لحظة وجد نفسه قريبا من امرأة جالسة على بعد أمتار، ومحجبة أيضا، فظنها الخاطفة المقصودة. وحمّسه ظنه عليها، فركلها بعنف على وجهها.

إلا أنها لم تكن سوى سورية عجوز "معاقة عقليا"، فشعر سريعا بالندم على ركلها واعتذر.

يشار إلى أن العديد من السوريين وغيرهم في تركيا وخارجها، تضامنوا في اليوم نفسه، أمس، مع المسنة التي تعرضت لاعتداء مؤلم ومذل.

فمضوا إلى منصاتهم على مواقع التواصل وطالبوا باعتقال "تشكر" حين سمعوا بخبر الإفراج عنه، فلبت النيابة العامة طلبهم، واعترضت على الإفراج عنه.

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