مبادرة الـ 60 ألف كتاب تدعم حرفيات «الغدير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ماكدونالدز الإمارات» عن بيعها أكثر من 60 ألف كتاب لدعم حرفيات مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، مشيرة إلى أن الحملة التي نفذت بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي تخطت التوقعات، معربة عن شكرها لأفراد المجتمع الذين قدموا دعماً كبيراً للحملة، وأسهموا في تخطي الهدف المحدد وبيع 2500 كتاب إضافي.

وتعاونت العلامة مع مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، لتأليف ثلاثة كتب للأطفال وبيعها ضمن مطاعمها في الدولة. وتضمنت الكتب رسومات وقصصاً للأطفال بيعت مقابل خمسة دراهم للكتاب الواحد.

وتصوّر الكتب مغامرات عدد من الشخصيات المستوحاة من الثقافة المحلية في جميع أنحاء الإمارات، وتتناول موضوعات التسامح والصداقة والاهتمام. وسيعود ريع الكتب، وهي من تأليف الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط، بمشاركة حرفيات في تصميم رسومات التلوين، لمصلحة تحسين مهارات الحرفيات وتعزيز قدراتهن. وبلغ عدد الكتب التي تم بيعها 62 ألفاً و500 كتاب.

وجددت العلامة التزامها بمواصلة الجهود وتحقيق نتائج إيجابية من المبادرات التي تدعمها، سواء كان ذلك من خلال تكريس الوقت والموارد لتمكين المحتاجين أو من خلال كونها وجهة لاحتضان أفراد المجتمع وتمكينهم من قضاء أجمل الأوقات.

62500

• كتاب نجحت الحملة في بيعها.

الكتب الثلاثة من تأليف الإماراتية ميثاء الخياط، بمشاركة حرفيات في رسومات التلوين.

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