مصر.. السجن 15 عامًا لمذيع في "الجزيرة" وإدراجه على قوائم الإرهاب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر بمعاقبة أحمد طه القاضي، المذيع بقناة الجزيرة مباشر، بالسجن المشدد 15 عامًا، غيابيًا، في القضية رقم 440 لسنة 2018.

وحوكم أحمد طه القاضي، المذيع بشبكة قنوات الجزيرة في القضية رقم 440 لسنة 2018، برفقة عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والقياديين بجماعة الإخوان إبراهيم منير ومحمود عزت، و20 آخرين، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وقضت المحكمة أمس الأحد، على مذيع الجزيرة أحمد طه بالسجن المشدد 15 عامًا، وحكمت على عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و7 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، كما حكمت على محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما قضت على 15 آخرين بالسجن المؤبد.

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب إدراج المتهمين وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، ومذيع قناة الجزيرة، على قوائم الإرهاب.

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