كلوديا كاردينالي تحضر حفل إطلاق اسمها على شارع في مسقط رأسها بتونس .. صور

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلقت السلطات التونسية، الأحد، اسم الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي على شارع في ضاحية حلق الوادي بالعاصمة تونس، حيث نثر جمهور تونسي كبير الزهور في استقبالها.

وقالت كاردينالي، 84 عاما، والتي حضرت المناسبة “لقد غادرت في سن صغيرة جدا، لكنني أمضيت كل طفولتي ومراهقتي هنا. أصولي هنا”.

وكانت كاردينالي أسطورة الستينيات للسينما الإيطالية والفرنسية، وقالت أمال ليمام، رئيسة بلدية حلق الوادي مخاطبة كاردينالي “لقد تميزتِ في عالم السينما لما يقرب من نصف قرن بجمالك المبهر وجاذبيتك ومن خلال الأدوار التي لعبتها”.

وكان الحي متعدد الثقافات على شاطئ البحر في يوم من الأيام موطنا لعدد كبير من سكان صقلية، بما في ذلك والدي كاردينالي.

وقبل استقلال تونس عن فرنسا عام 1956، كان يقيم أكثر من 130 ألف إيطالي، وكان العديد من أسلافهم قد استقروا هناك قبل الحكم الاستعماري الفرنسي.

وقالت كاردينالي لوكالة فرانس برس “ما زلت أحتفظ بالكثير من تونس بداخلي، المشهد والناس والشعور بالترحيب والانفتاح. أمي أعادت إنشاء تونس في إيطاليا. زرعت كل النباتات التونسية وواصلت طهي الوجبات التونسية”.

وفي عصر يرغب فيه العديد من التونسيين في المخاطرة بحياتهم على متن قوارب غير صالحة للإبحار للوصول إلى أوروبا، قالت كاردينالي “الريح تتغير، ونحن جميعا متساوون من حيث الحاجة إلى المغادرة”.

وفي عام 1957، فازت كاردينالي، البالغة من العمر 19 عاما حينها، في مسابقة لـ “أجمل إيطالية” في تونس المستقلة حديثا، وكانت جائزتها رحلة إلى مهرجان البندقية السينمائي، حيث جذبت أنظار الشخصيات السينمائية المؤثرة وقاد ذلك إلى حصولها على دورها السينمائي الأول، في فيلم “لو بيجون” للمخرج ماريو مونيتشيلي.

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