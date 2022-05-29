زوجة تطلب الطلاق "لخشيتها ألا تقيم حدود الله" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر- مصر، طالبت فيها بالتفريق بينهما لاستحالة العشرة وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وذلك بعد قيامه بتبديد أموالها على علاقاته غير الشرعية، وخيانته لها، وتعديه عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات خطيرة وكسور ونزيف كاد أن يتسبب بموتها، لتؤكد بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي، بعد أن اكتشفت أخلاقه السيئة بعد الزواج، لأضطر للصبر بعد أن حملت بطفل منه، ليلاحقني بالسطو على أموالي ليبددها علي علاقاته غير الشرعية".

‪ وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "حياتي دمرت بسبب أفعاله، وجدت نفسي مفلسة ومهددة بالحبس بعد أن استولى على المال الذي اقترضه لمشروعي الخاص، وبدده علي السيدات اللاتي تجمعه معهن علاقات، وعندما أعترض وتصديت لأفعاله حاول أن يسقط حقوقي الشرعية بدعوي نشوز، مما دفعني لإقامة دعوي سب وقذف ضده، ودعوي تعويض للضرر المادي والمعنوي الواقع علي، بعد أن عانيت من العنف الزوجي والتعرض للضرب والإهانة والاحتجاز على يديه، لأخرج من زيجتي ملاحقة بتهم تنال من سمعتي وعائلتي بعد أن قرر زوجي معاقبتي علي فضحه وارتكاب الأعمال غير الشرعية، وخلال تلك المدة عانيت بسبب ملاحقة زوجي لى وتهديده بالتخلص مني".

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