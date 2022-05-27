عبدالله الشحي: «الإمارات للإبداع» حاضنة للموهوبين منذ انطلاقتها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت جمعية الإمارات للإبداع عن تعيين المستشار والخبير الإعلامي عبدالله الشحي، مستشاراً إعلامياً لها بناء على توصية وقرار مجلس الإدارة برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي، مشيرة إلى ما يتمتع به الشحي من خبرة وكفاءة، وقدرته على مواكبة المستجدات.

وأعربت إدارة الجمعية عن تمنياتها بالتوفيق للشحي في منصبه الجديد، نحو المزيد من الإبداع في خدمة أهدافها وتحقيق تطلعاتها.

من جهته، توجّه الشحي بالتقدير والامتنان إلى الشيخ خالد بن حميد القاسمي، على الثقة الغالية التي أولاها إياه، لاستدامة التطور والتميز في البرامج والأهداف، بما يتماشى مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق النتائج المرجوة، والعمل على كل ما يعزز دورها المجتمعي، بتفعيل الأساليب المتطورة والمبتكرة، وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة للتطور.

وأضاف: «الأدوار التي تضطلع بها الجمعية منذ انطلاقتها في 2017، منحتها مكانة مرموقة في المجتمع، بتوجيهات ودعم الشيخ خالد بن حميد القاسمي، وذلك لكونها حاضنة للإبداع والمبدعين، بتوفير بيئة خصبة وجذابة هيأت الظروف ومهدت الطريق لظهور أرتال من الموهوبين في شتى المجالات، بالممكنات والبرامج التي كان لها الأثر البالغ في تطوير القدرات، بجانب دورها التوعوي في تنمية المواهب من خلال الورش التدريبية بمشاركة الخبراء وأصحاب الخبرة، والتعاون الوثيق مع الجهات والمؤسسات التي تعتمد البرامج الداعمة للإبداع والابتكار».

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