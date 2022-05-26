20 متطوعاً في «الروح الإيجابية» لشرطة دبي على قمة «إيفرست»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجح 20 متطوعاً، ضمن مبادرة «الروح الإيجابية» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وبالتعاون مع نادي نافي الرياضي في تسلق قمة «إيفرست»، أعلى قمة جبال في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً، دعماً لأهداف المبادرة المجتمعية الرياضية.

وأشاد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، العميد خالد شهيل، بإنجاز المتسلّقين، وتمكنهم من تحقيق أهداف المبادرة الرامية إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم، مع نبذ كل أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وأشار إلى أن «مبادرة الروح الإيجابية تتضمن العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة وتقاليد مجتمعنا الأصيلة، والتي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة، وتصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل، كما تسهم في صقل شخصياتهم وتعزز الثقة لديهم، إلى جانب تنظيم المنافسات الرياضية التي تعود على أفراد المجتمع بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية، وتعزز العلاقات الاجتماعية».

العميد خالد شهيل:

• «المبادرة تتضمن برامج توعوية وثقافية هادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم وتقاليد مجتمعنا الأصيلة».

• 8848 متراً، ارتفاع القمة التي تُعد الأعلى في العالم.

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