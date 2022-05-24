شاهد فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لشبان فقدوا حياتهم في صحراء ليبيا

المصدر: موقع الامارات اليوم

وثّق مقطع فيديو مؤلم اللحظات الأخيرة لثلاثة شبان فقدوا حياتهم في الصحراء بين مثلث ليبيا والنيجر وتشاد.

وقالت وسائل إعلام سودانية، أن أحد الشباب المتوفين صور الفيديو الاخير عثر عليه في هاتفه: «الإنسان اللي يحصل علينا إذا نحن ما عشنا يبلغ هذا المقطع لأهلنا.. نحن في طريق مقطوع ما نعرفه».

ويظهر مقطع الفيديو غرق سيارة الشبان في رمال الصحراء، وأضاف موثق المقطع: «المياه ضعيفة من يوم الثلاثاء واليوم الخميس آخر حلقة».

وتابع: «أتمنى من الأصحاب والإخوان والأهل يدعون لنا بالثبات إن شاء الله.. الله يسامح الجميع إن شاء الله».

وأوضح الفيديو وجود أشياء مبعثرة في الرمال وأيضا علب فارغة يُرجّح أنها كانت تحفظ مواد غذائية قبل أن يتم استهلاكها جميعاً.

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