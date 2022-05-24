رجل يسمي نفسه "سمر" للنصب على السوريين !

المصدر: حمص - متابعات

تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من توقيف رجل في حمص يقوم بالنصب على المواطنين السوريين الراغبين بالحصول على جوازات سفر عن طريق صفحة باسم فتاة تدعى "سمر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد ورود معلومات إلى فرع الهجرة والجوازات في حمص حول وجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال على السوريين الراغبين بالحصول على جوازات سفر عبر صفحة شخصية له على مواقع التواصل الاجتماعي باسم فتاة تدعى (سمر).

ومن خلال المراقبة وبناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة حمص تمكن قسم التحقيق بفرع الهجرة والجوازات في حمص من معرفة المشتبه به وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (ع . ق) وعثر بحوزته على جوازات سفر منتهية الصلاحية، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بالنصب والاحتيال على الراغبين بالحصول على جوازات سفر عبر صفحته الشخصية التي أنشأها باسم فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إيهام ضحاياه المقيمين خارج القطر بأن الجوازات التي بحوزته استحصل عليها من أشخاص آخرين بعد تغيير بياناتها الشخصية.

وقال بيان لوزارة الداخلية السورية إنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المتهم، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

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