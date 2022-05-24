«مؤسسة كلمات» تحفز أجيال المستقبل بـ «مائدة العالم»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّمت مؤسسة كلمات، المعنية بإطلاق البرامج المستدامة لتمكين الأطفال، خلال مشاركتها في الدورة

الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي اختتمت أول من أمس، ورشة عمل بعنوان «مائدة العالم»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، استضافت مجموعتين من الأطفال تراوح أعمارهم بين خمس و10 سنوات، بهدف دمج الصغار المكفوفين وضعاف البصر مع أقرانهم المبصرين في المجتمع، من خلال الاشتراك في الورشة التي تكونت من مرحلتين.

وتضمنت المرحلة الأولى من الورشة جلسة قرائية تفاعلية لتعزيز التواصل والروابط الاجتماعيّة بين الأطفال المعاقين بصرياً ونظرائهم المبصرين، قدمتها مؤلفة كتب الأطفال والراوية سامية عايش التي ركزت أثناء الجلسة القرائية على شرح أحداث قصة «مائدة العالم» التي تدور حول تأملات طفل يختار أن يصبح في المستقبل رئيساً للطهاة، ليتمكن من تغيير العالم نحو الأفضل، من خلال التوصل إلى وصفة طعام مثالية تناسب أذواق جميع البشر، ليجمعهم على مائدة واحدة لتناول الوصفة والاستمتاع بها، مقابل نسيان كل المشكلات التي تواجه العالم. أما الجزء الثاني من الورشة فتضمن تدريب الأطفال على إعداد وصفة، بمساعدة فريق عمل مؤسسة كلمات، الذي وزع على المشاركين «مريول» المطبخ والقبعات الخاصة بالطباخين، إلى جانب مقادير من معجون التمر والزبيب وجوز الهند والحلوى الملونة، وشارك الأطفال خلال هذا الجزء من الورشة في مزج المقادير، وقاموا بإعداد كرات التمر بالنكهات المختلفة. وعرضت مؤسسة كلمات ضمن فعاليات منصتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل قصة المؤسسة عبر جدارية بسطور ورسومات تحاكي الأطفال، لتعريفهم الى رسالة المؤسسة وإنجازاتها، وتدعوهم ليكونوا جزءاً من القصة ويسجلوا رسائل محبة وفرح وتحفيز على القراءة لنظرائهم الأطفال اللاجئين حول العالم.

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