سوريا.. جد يربط حفيدته اليتيمة أمام المنزل

المصدر: موقع الامارات اليوم

تجرد جد من أدنى المشاعر الانسانية بإقدامه على التعامل بكل وحشية ولا انسانية من حفيدته اليتيمة، وتعرضت الطفلة اليتيمة وعمرها 6 أعوام في إحدى قرى ريف إدلب الشمالي لسوء معاملة كبير من قبل جدها وجدتها، حيث تم ربط يديها بحبل ووضعها خارج البيت في وضع سيء، ما جعل الجيران يستنفرون لإنقاذها ونقلها للمستشفى، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة الصغيرة وهي مقيدة بحبل في مكان قذر خارج منزلها بريف إدلب، الأمر الذي أثار غضب العديد من الهيئات الإنسانية ومطالبتها بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف.

ووأشارت مواقع إخبارية نقلا عن شهود عيان في المنطقة إن الطفلة اليتيمة مرام عساف نازحة من حلب، وتعيش في أطراف مدينة سرمدا شمال إدلب مع جدها وجدتها بعد وفاة والديها.

وقال الشهود إلى أن جيرانها في مخيم (صلاح الدين الأيوبي)، عثروا عليها في وضع مزرٍ وهي مقيدة ومربوطة بحبل خارج منزلها، فقاموا بتصويرها ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد التعرف إلى مكان الحادث المؤلم تم توقيف الجد والجدة، ونُقلت الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج وتبين تعرضها لكدمات في الرأس واليدين والقدمين وأجري لها العلاج المناسب.

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