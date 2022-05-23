شخصيات ديزني المفضلة تعود من جديد إلى أبوظبي

تستضيف أبوظبي العرض العالمي الترفيهي لميكي والأصدقاء من ديزني على الجليد، والذي يُقام في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس أبوظبي بين 12 و16 أكتوبر 2022. ويتيح العرض الذي تنتجه شركة فيلد إنترتينمنت للزوار تجربة فريدة من نوعها يمضون خلالها لحظات رائعة مع شخصياتهم المفضلة. وستكون التذاكر متوفرة للبيع ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو عند الساعة 7 صباحاً.

وتواصل فيلد إنترتينمنت التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار، لضمان سلامة العائلات خلال الفعاليات والعروض الحية وتقديم تجربة ممتعة وذلك بتعاون الشركة عن كثب مع الشركاء المعنيين لوضع أعلى معايير الصحة والسلامة للوقاية من كوفيد-19 ومتابعة الالتزام بها، وذلك بما يتماشى مع مختلف التوجيهات المحلية لإمارة أبوظبي. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للتعرف على إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة، بما يشمل من متطلبات الدخول وارتداء الكمامات، والتي قد تخضع للتغيير. للمزيد من المعلومات حول إجراءات الصحة والسلامة من فيلد إنترتينمنت يمكنكم الضغط على الرابط هنا.

وتدور قصة العرض حول رحلة ميكي ماوس وأصدقائه ميني ماوس ودونالد داك وغوفي بحثاً عن ذكرياتهم المفضلة حيث سيتمكن الجمهور من أن يكونوا جزءاً من هذا العرض المميز ومساعدة شخصياتهم المفضلة من خلال استخدام جهاز ميكي اللوحي التفاعلي أثناء خوضهم للمغامرات في قصص ديزني الشيقة التي يشاركونها خلال العرض. كما ستتمكن العائلات من الانضمام لرحلة مع شخصية موانا الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي. لتنتقل بعدها إلى مملكة أريدنيل الثلجية، حيث تكتشف الأميرتان الشقيقتان آنا وإلسا أن الحب الحقيقي هو القوة الأعظم، ووصولاً إلى الاستمتاع بالعروض المميزة في فيلم مساعد الساحر. كما تشمل أجندة العرض تقديم فقرة "عيش الحكاية" برفقة أميرات ديزني اللواتي سيعملن على إلهام ميكي وأصدقاءه والأطفال حول العالم من خلال التحلي بخصال المثابرة والإصرار والعمل الجاد بهدف تشجيعهم على مشاركة ذكريات ديزني المفضلة لديهم.

الموعد: الأربعاء 12 أكتوبر، الساعة 7:30 مساءً

الخميس 13 أكتوبر، الساعة 7:30 مساءً

الجمعة 14 أكتوبر، الساعة 3:30 عصراً والساعة 7:30 مساءً

السبت 15 أكتوبر، الساعة 11:30 صباحاً والساعة 3:30 عصراً والساعة 7:30 مساءً

الأحد 16 أكتوبر، الساعة 11:30 صباحاً والساعة 3:30 عصراً والساعة 7:30 مساءً

المكان: الاتحاد أرينا – جزيرة ياس، أبوظبي

عرض خاص: احصل على عروض وتخفيضات مميزة بنسبة 10% من حجز مبكر على التذاكر المتوفرة من فئة السيلفر والذهبية والبلاتينيوم ابتداءً من 23 مايو وحتى 1 يولو.

التذاكر: www.DisneyOnIceME.com

*يمكن أن يطرأ تغيير على أسعار التذكار بناءً على الطلب.

الصور/مقاطع الفيديو:

يمكن للجهات الإعلامية الوصول إلى صور ومقاطع فيديو عالية الدقة من خلال الضغط هنا.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم متابعة حسابات ديزني على الجليد على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك وتويتر وإنستاجرام. أو الاشتراك بقناة اليوتيوب من خلال الرابط www.youtube.com/DisneyOnIce

لمحة حول فيلد إنترتينمنت

تُعد فيلد إنترتينمنت الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج وإقامة التجارب العائلية الترفيهية الحية التي توفر للحضور أجواء مفعمة بالحيوية والحماس. وتشمل محفظة الشركة عروض مونستر جام، ومونستر إينرجي سوبركروس، وديزني على الجليد، ومارفل يونفرس لايف!، وسيسمي ستريت لايف! وجوراسك وورلد لايف تور. وتقدم الشركة عروضاً ترفيهية لملايين العائلات في أكثر من 75 دولة في ست قارات حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني feldentertainment.com

لمحة حول إس إي إس لايف الشرق الأوسط

تأسست إس إي إس لايف عام 2005 وتتخذ من دبي مقراً لها، وتعمل على تطوير مشهد العروض الترفيهية الحية في الشرق الأوسط من خلال الترويج للعلامات الرائدة عالمياً في مجال الترفيه العائلي في مختلف أنحاء المنطقة. وتلعب الشركة، المعروفة أيضاَ باسم سبورتاينمنت إنترتاينمنت آند سبورتس، منذ تأسيسها دوراً رائداً في قطاع الفعاليات الرياضية والرعاية في الشرق الأوسط، لتصبح في عام 2013 وكيل الترويج الحصري لعرضي ديزني على الجليد وديزني لايف! في الشرق الأوسط، وتتعاون مع شركة فيلد إنترتينمنت لتعزيز الجودة والأصالة والاستمرارية في قطاع الفعاليات العائلية الترفيهية في المنطقة. ونجحت إس إي إس لايف بتنظيم مجموعة كبيرة من العروض المميزة، مثل لو ميزيرابل وكاتس، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع المستقبلية المتنظرة. كما تواصل جهودها لطرح أفضل العروض الترفيهية العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

www.sesme.com

لمحة حول جزيرة ياس:

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة هي عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكذلك "كلايم أبوظبي" المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الفريد على جزيرة ياس، وحلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا، وملعب "ياس لينكس أبوظبي" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، وياس باي ووترفرنت - وجهة أبوظبي النابضة بالحياة ليلاً ونهاراً. إلى جانب الفنادق، التي تتضمن، فندق وارنر براذرز أبوظبي أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، وفندق دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق كراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا، وسنترو جزيرة ياس من روتانا، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وبارك إن باي راديسون أبو ظبي جزيرة ياس، وستايبريدج سويتس أبوظبي جزيرة ياس، بالإضافة إلى أكثر من 165 تجربة لتناول الطعام. كما تتميز الوجهة أيضًا بمرافق الحفلات الموسيقية الداخلية والخارجية بما في ذلك ملهى وايت أبوظبي الليلي، والاتحاد أرينا والتي تتكامل مع مجموعة من الخدمات للزوار التي تربط بين جميع مناطق الجذب.

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