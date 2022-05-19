جريمة مروعة في لبنان.. قتل خاله لرفضه تزويجه ابنته (فيديو)

المصدر:
  • موقع الامارات اليوم
التاريخ:

وقعت جريمة مروعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث قام شاب بإطلاق النار على خاله، وأرداه قتيلا على الفور.

وأفاد موقع قناة الجديد، أن سبب الخلاف يعود لعدم موافقة القتيل على تزويج ابنته لابن أخته، فأقدم على قتلة بدم بارد,


وأفاد موقع «النشرة» بأن الجيش اللبناني نفذ انتشارا أمنيا كثيفا في منطقة الليلكي بعد إطلاق النار، ويعمل الجيش على التدقيق بهويات المارة.

طباعة
أعلى