جريمة مروعة في لبنان.. قتل خاله لرفضه تزويجه ابنته (فيديو)

المصدر: موقع الامارات اليوم

وقعت جريمة مروعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث قام شاب بإطلاق النار على خاله، وأرداه قتيلا على الفور.

وأفاد موقع قناة الجديد، أن سبب الخلاف يعود لعدم موافقة القتيل على تزويج ابنته لابن أخته، فأقدم على قتلة بدم بارد,



وأفاد موقع «النشرة» بأن الجيش اللبناني نفذ انتشارا أمنيا كثيفا في منطقة الليلكي بعد إطلاق النار، ويعمل الجيش على التدقيق بهويات المارة.

بالفيديو ـ جريمة تهز #الضاحية_الجنوبية .. قتل خاله بعدما رفض تزويجه إبنته !https://t.co/PXknYt8ONl pic.twitter.com/4KCngupZ0M — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2022

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