القبض على سعودي ووافد سرقا 11 سيارة في جدة

المصدر: موقع الامارات اليوم

ألقت شرطة محافظة جدة السعودية القبض على شخصين لتنفيذهما عدة حوادث جنائية، تمثلت في سرقة عدد من المركبات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وتمكنت الشرطة من القبض على وافد من الجنسية اليمنية بهوية زائر ومواطن سعودي، سرقا 11 سيارة تم استردادها.

وأفادت «واس»بأن الأمن ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وسلاحا ناريا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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