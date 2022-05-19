تشاينا بيسترو تطلق قائمة طعام مستوحاة من مطابخ عواصم آسيوية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

بعد النجاح الذي حققه أول مطعم لها في دبي في عام 2019، أطلقت شركة فود لينك، سلسلة المطاعم المختصة بتحضير الأطباق الآسيوية ثاني منفذ لها في China Bistro

ويمكن للضيوف الاستمتاع بخيارات القائمة الجديدة بالكامل، التي تستلهم مكوناتها من إبداعات أشهر العواصم الآسيوية والغنية من وحي مطابخ جنوب شرق آسيا.

واستلهمت الأطباق المميزة مكوناتها من دول في جنوب شرق آسيا بما فيها كوريا واليابان والصين وفيتنام والفلبين وماليزيا، لتغطي جميع المطابخ الآسيوية الراقية مثل لحم العجل المتبل بالفلفل الأسود ونودلز سنغافورة والدجاج الحلو والحامض وكاري لاكسا وطبق الكاري الأخضر وروبيان بلاستر، إضافة الى جمبري تمبورا المقرمشة.

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