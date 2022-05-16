جائزة الملك عبدالله الثاني للانجاز والابداع الشبابي.. من الأردن للشباب العربي

المصدر: موقع الإمارات اليوم



أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة السادسة من جائزة الملك عبدالله الثاني للانجاز والابداع الشبابي والتي أطلقها الملك عبدالله الثاني عام ٢٠٠٧ خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تكريم الرياديين المجتمعيين من الشباب العربي الذين أوجدوا حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات مجتمعاتهم.

وجاء اطلاق الجائزة حرصاً على دعم المشاريع الشبابية والاهتمام بالشباب ومبادراتهم وافكارهم الريادية وتسخير طاقاتهم للإبداع ولتكون مظلة للشباب العربي المبدع للعمل على تحقيق التغيير الايجابي في مجتمعاتهم المحلية، اضافة الى تعزيز روح المواطنة الفاعلة واستمراريتها لدى الاجيال القادمة وتشجعهم على التشبيك والحوار وازالة الحواجز بينهم.

وتهدف الجائزة الى تقديم الدعم للشباب العربي لمساعدتهم على تطوير مشاريعهم الناجحة والمتميزة وتحسين جودتها وتعزيز أثرها على المجتمع ، وايجاد فضاءات لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بينهم ، وحثهم على التنافس الايجابي المثمر، ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم ، فضلا عن تقديم نماذج لشباب تمكنوا من احداث تغيير ايجابي في مجتمعاتهم المحلية كقدوة للشباب العربي.

وفي هذا السياق، قال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن ان جائزة الملك عبدالله الثاني للانجاز والابداع الشبابي اصبحت بمثابة حاضنة للكفاءات الشبابية العربية من خلال فتح الافاق امامهم لترجمة ابتكاراتهم وتحويلها الى مشاريع مؤثرة تعزز من دورهم في مسيرة التنمية في مجتمعاتهم.

وتمنح الجائزة مرة واحدة كل عامين وقد حصل عليها ٤١ ريادياً وريادية من ٨ دولٍ عربية على مدى ٥ دورات ، كما وفرت الجائزة حوالي ٨٥ ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.

وتمر المشاريع المتأهلة بعدة مراحل قبل اختيار الفائز تبدأ بعملية تقييم ومراجعة الطلبات،حيث تتم مراجعة الطلبات المتقدمة بتقييمها بناء على الاهداف والشروط والمعايير واختيار الافكار والمبادرات، ومن ثم ترفع الطلبات المقبولة الى اللجنة الفنية المتخصصة التي تقوم بدراسة وتقييم كافة الطلبات اعتمادا على نظام النقاط مقسمة على مئة نقطة وفق معايير هي : اهداف المبادرة أو المشروع، الموازنة ، التخطيط ، خبرة المتقدمين ونشاطاتهم في مجال الريادة.

ومن ثم تأتي مرحلة تقييم المتأهلين الحاصلين على اعلى العلامات حيث يقوم كل متأهل بتقديم عرض تقديمي عن مشروعه قبل ان يتم الاعلان عن الفائز في الجائزة.

وسيتمكن الراغبون من جميع الدول العربية من التقدم للحصول على الجائزة من خلالwww.kaayia.jo في الفترة ما بين 15 مايو الجاري ولغاية 15 يونيو المقبل، حيث سيحصل المتأهلون للمرحلة النهائية على برنامج تدريبي لغايات التدريب والتأهيل، كما سيحصل الفائز على دعم مالي قيمته 50 ألف دولار لتطوير مشروعه الريادي المجتمعي.

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