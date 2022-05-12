خطوبة ليلى أحمد زاهر.. جدل واسع وتجاهل يثير الشكوك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشرت أحاديث كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خطوبة الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر، ليبدأ الجمهور عملية بحث عن حقيقة خطوبة الفنانة الشابة خلال الساعات الماضية، خاصة أنها باتت تحظى باهتمام الجمهور، بعد النجاح الملحوظ الذي حققته من خلال دورها في الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت، الذي عرض على مدار شهر رمضان الماضي.

ونفى مصدر مقرب من الفنانة الشابة، ما تداوله من أنباء تزعم خطوبة ليلى أحمد زاهر، خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تخرج فيها شائعات من ذلك النوع، مؤكدًا أن الشائعات تطاردها منذ فترة، ودائما ما تواجهها بالصمت.

خطوبة ليلى أحمد زاهر، تجاهلت الفنانة نفسها الرد على ما تردد من أخبار بشأنها، سواء بالتأكيد أو النفي، من خلال المباركة لوالدها الفنان أحمد زاهر على فيلمه الجديد "فارس"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 18 مايو الجاري، إذ يعتبر الفيلم، أول بطولة مطلقة لوالدها، بعد فترة طويلة من البطولات الثنائية.

تشارك شقيقة ليلى، الفنانة ملك أحمد زاهر، مع والدهما في "فارس"، الذي من المقرر أن يقام العرض الخاص له، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 مايو، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، كان خلال مشاركتها في مسلسل في بيتنا روبوت 2، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وحققت خلاله نجاحا جماهيرياً كبيراً.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، من بطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، طه دسوقي، والعديد من الفنانين، ومن تأليف أحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news