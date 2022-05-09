العثور على سمكة تزن 1000 رطل بالقرب من شاطئ نيو جيرسي

المصدر: ترجمة: آمنة القحطاني

تم العثور على سمكة قرش بيضاء كبيرة ضخمة تسبح قبالة شاطئ نيو جيرسي في الولايات المتحدة يبلغ طولها 12 قدما و 4 بوصات وتزن ما يقدر بنحو 998 رطلا وفقا لمجموعة الأبحاث البحرية غير الربحية " OCEARCH" التي توفر بيانات مفتوحة المصدر حول هجرة أسماك القرش.

و يطلق على القرش اسم آيرونباوند ، نسبة لجزيرة "ويست آيرونباوند " حيث تم رصده لأول مرة.

وسافر آيرونباوند ما يقدر بنحو 13000 ميل منذ أن بدأت المنظمة لأول مرة في تتبع تحركاته.

وقال هويتر: "لقد ذهب ذهابا وإيابا من حيث وجدناه في نوفا سكوتيا وفلوريدا كيز عدة مرات".

ومن المحتمل أن يكون عمر السمكة الكبيرة حوالي 20 عاما وفقا لكبير العلماء في OCEARCH "بوب هويتر ".

وعلى الرغم من حجمها الهائل ، إلا أن آيرونباوند ليست أكبر سمكة قرش واجهتها المنظمة.

وأضاف هويتر : "أسماك القرش موجودة منذ حوالي 400 مليون سنة"

"إنهم في كثير من الحالات يشغلون ما يسمى بموقع المفترس الأعلى ، في شبكات الغذاء البحرية. تماما كما هو الحال على الأرض ، يعد هذا دورا مهما من حيث الحفاظ على الأجزاء السفلية من الشبكة الغذائية صحية ومتوازنة ".

وأشار هويتر إنه على الرغم من انخفاض أعداد أسماك القرش بشكل حاد على مدى العقود الأربعة الماضية بسبب كثرة الصيد ، إلا أن أعداد كبيرة من أسماك القرش الأبيض بدأت في الانتعاش على الساحل الشرقي وذلك ووفقاَ لما نشرته "سي ان ان" .

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