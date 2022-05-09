بعد رونالدو.. جورجينا تكشف عن صورة " الزمردة الجميلة"

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

كشفت صديقة رونالدو "جورجينا رودريغيز" في حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن اسم مولودتهما الجديدة، التي جاءت في ظروف مؤلمة بسبب وفاة شقيقها التوأم أثناء الولادة .

ونشرت جورجينا صورة لطفلتها وهي مبتسمة في سريرها وحصل المنشور على أكثر من مليوني إعجاب في ساعة واحدة فقط .

وكشفت أن اسمها " بيلا إزميرالدا"ويعني "الزمردة الجميلة" .

ونشر رونالدو صورة مع ابنته الجديدة أيضاً قبل أيام وعلق عليها "حب للأبد" .

وجاء ذلك بعد تعرضه و عائلته لصدمة يوم 18 أبريل، عندما توفي أحد توأميه حديثي الولادة.

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