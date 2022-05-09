بعد رونالدو.. جورجينا تكشف عن صورة " الزمردة الجميلة"
كشفت صديقة رونالدو "جورجينا رودريغيز" في حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن اسم مولودتهما الجديدة، التي جاءت في ظروف مؤلمة بسبب وفاة شقيقها التوأم أثناء الولادة .
ونشرت جورجينا صورة لطفلتها وهي مبتسمة في سريرها وحصل المنشور على أكثر من مليوني إعجاب في ساعة واحدة فقط .
وكشفت أن اسمها " بيلا إزميرالدا"ويعني "الزمردة الجميلة" .
ونشر رونالدو صورة مع ابنته الجديدة أيضاً قبل أيام وعلق عليها "حب للأبد" .
وجاء ذلك بعد تعرضه و عائلته لصدمة يوم 18 أبريل، عندما توفي أحد توأميه حديثي الولادة.
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