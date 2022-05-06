كورونا أدت إلى وفاة حوالي 15 مليون شخص خلال عامين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى وفاة نحو 14.9مليون شخص في مختلف أنحاء العالم في العامين الماضيين.

وتشمل الأرقام أشخاص توفوا من جراء الإصابة بكوفيد19- وكذلك من أصيبوا بأمراض وإصابات وتوفوا بسبب الخدمات الصحية التي تعرضت للضغط والإغلاقات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات الإجمالي الآن لمن توفوا بسبب فيروس كورونا هو أكثر من 6.2 مليون، في إشارة إلى الأعداد المرسلة إلى المنظمة من الدول الأعضاء.

ودعت منظمة الصحة العالمية حسب (د ب أ) إلى مزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية العالمية، حتى لا يتأجل العلاج المنقذ للحياة خلال الأزمات مثل الجوائح.

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