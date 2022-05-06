«نتفليكس» بعد خسارتها مشتركين.. في مرمى اتهامات المساهمين

المصدر: سان فرانسيسكو ■ أ.ف.ب

رفع عدد من مساهمي «نتفليكس» دعوى على منصة البث التدفقي، التي يتهمونها بخداعهم في شأن تراجع عدد المشتركين فيها، وهي الأنباء التي تسببت في انخفاض سعر سهمها.

ورأى المستثمرون أن المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، أصدرت تصريحات «كاذبة و/أو مضللة»، وحجبت بعض المعلومات.

وأخذ المستثمرون على المنصة خصوصاً عدم توضيحها أن «تباطؤ نمو عدد المشتركين يعود، من بين أسباب أخرى، إلى تشارك الحسابات بين عدد من الزبائن، وإلى زيادة المنافسة من منصات البث الأخرى».

وأعلنت «نتفليكس» في 19 أبريل الماضي أنها خسرت 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنهاية 2021، وهي سابقة منذ أكثر من 10 سنوات.

وخططت شركة البث العملاقة، التي تتوقع أن تفقد المزيد من المشتركين في الربيع، لتشديد الخناق على جانب مشاركة المعرفات وكلمات المرور، ما يسمح للكثير من الناس بعدم الدفع مقابل الوصول إلى المنصة. وتعتزم «نتفليكس» اعتماد سياسة متشددة إزاء تشارك الحسابات الذي كان يسمح لكثيرين بالإفادة مجاناً من الخدمة.

ويبلغ مجموع الاشتراكات في المنصة 221.64 مليوناً.

• المنصة أعلنت في 19 أبريل الماضي أنها خسرت 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم في الربع الأول من العام الجاري.

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