الذوّاقة في دبي.. على موعد مع أشهى الأطباق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعالية «أسبوع دبي للمطاعم»، التي تنظم ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2022، لتقدم بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة قوائم غداء وعشاء معدة خصيصاً للفعالية بأسعار مناسبة.

وتتيح الفعالية التي تستمر حتى 15 مايو الجاري الفرصة لذواقة الطعام للاستمتاع بتناول أشهى الأطباق في مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة بأسعار استثنائية، إلى جانب تجربة أطباق شهية محضرة من المكونات الطازجة، ومجموعة متنوعة من المأكولات العالمية التي يتضمنها مشهد الطعام الشهير في دبي.

وتشارك ضمن فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» هذا العام مجموعة من أشهر المطاعم في المدينة، من بينها بعض المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، مثل مطعم لوي، ومطعم ريف جابانيز كوشياكي، ومطعم إندوتشيني، إضافة إلى أبرز المطاعم التي تم افتتاحها في عامي 2021/2022 مثل مطعم 11 وودفاير، ومطعم تاموكا دبي.

كما يحظى عشاق المأكولات والذواقة أيضاً بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية التي تقدمها المطاعم ذات الإطلالات المذهلة والأسماء العالمية بأسعار مخفضة، ومن ضمنها مطعم 99 سوشي بار، ومطعم هاتونج، ومطعم إنتي.

يشار إلى أن مهرجان دبي للمأكولات يحتفي كل عام بكل أشكال الطهي على مستوى المدينة، ويرسّخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة من خلال برنامج يشمل فعاليات وأنشطة وعروضاً ترويجية، فضلاً عن مقابلة عدد من أشهر الطهاة العالميين. ويعزّز المهرجان من روح التنوّع والإبداع والتعدّد الثقافي الذي يميّز هذا القطاع في دبي.

• 40 مطعماً تشارك في الفعالية لتقدم لمحبي الطعام أصنافاً مميزة بأسعار مناسبة.



• الأسبوع يقدم مأكولات شهية محضرة من المكونات الطازجة ومجموعة متنوعة من الأطباق العالمية التي يتضمنها مشهد الطعام الشهير في دبي.

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