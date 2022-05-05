مصر.. سرقة ممتلكات بائع مجوهرات بعد استدراجه عن طريق «فيسبوك»

المصدر: موقع الامارات اليوم

استدرجت سيدة بائع مجوهرات من مدينة المحلة بوسط الدلتا بمصر عرض بضاعته على «فيسبوك»، وسرقت مشغولات ذهبية منه بالإكراه.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 4 أشخاص متهمين باستدراج الجواهرجي من المحلة الكبري بمحافظة الغربية إلى مركز شرطة كرداسة والاعتداء عليه بالضرب وسرقة مشغولات ذهبية منه تحت التهديد بالسلاح، بحسب موقع «البوابة نيوز».

وتفاصيلا تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية يفيد بقيام سيدة بمهاتفته تلفونيا وادعائها معاناتها من مرض عضوي ورغبتها في شراء مصوغات ذهبية كان قد عرضها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومقيمة بدائرة المركز.

وقال الموقع المصري أن الضحية وفور حضوره فوجئ بـ3 أشخاص وربة منزل قاموا بالاستيلاء منه على المشغولات الذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

وأفادت بأنه وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص وربة منزل زوجة أحدهم وجرى اقتيادهم إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news