وليد توفيق: ثروتي 20 مليون دولار .. وخسرت كل شيء في البنوك اللبنانية !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف المطرب اللبناني، وليد توفيق، عن قيمة رصيده في البنك، وخسارته لما جناه من أموال خلال مسيرته الفنية، كما تحدث عن أسرار زواجه الأول والتحديات التي واجهها.

وأكد الفنان وليد توفيق أنه فقد كل أمواله الخاصة في البنوك اللبنانية، كغيره من الفنانين اللبنانين، لافتاً أن أهم شيء لديه هو عودة ثقة الناس في المصرف اللبناني والمصارف الأخرى.

وأضاف أنه يتقاضى مبالغ صغيرة كل فترة بعد ابلhغه بأن الأموال لم تفقد بعد، مشيراً إلى أن حجم ثروته في البنوك تقدر بـ 20 مليون دولار.

وقال توفيق: "هذا تقريبا كل الي جنيته، اهم شيء كان بلبنان كانت ثقة الناس بالمصرف اللبناني والمصارف اللبنانية.

وتابع: "بقولوا مش مفقودين بقولوا موجودين بس عم يقبضونا كل يوم مبلغ صغير وبقولوا هالشي ممكن نقبضه بعدين بس لا يعلم إلا الله عز وجل".

وتحدث الفنان اللبناني خلال اللقاء عن حياته الشخصية وقصة زواجه من ملكة الجمال جورجينا رزق.

وأضاف الفنان إنه قام ببناء حياته كلها على تحديات، لافتا إلى أن زواجه في البداية كان بشكل عرفي لمدة قصيرة، ثم وثق الزواج وسافر مع زوجته وأعلن الزواج منها رسميًّا.

وقال: ما كناش حابين في البداية لظروف معينة نعلن الزواج.. لكن بعد مدة قصيرة تم تثبيت الزواج، وتزوجنا بشكل طبيعي .

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