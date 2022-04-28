«وجهتنا اليوم».. العدسة تواصل التجوال

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بعيداً عن المناطق التقليدية التي اعتاد كثيرون زيارتها، يتجوّل برنامج «وجهتنا»، الذي يُعرض يومياً على قناة «الشرقية» من كلباء، خلال شهر رمضان المبارك، بين أبرز الوجهات السياحية التي تحفل بها مدن وقرى المنطقة الشرقية، وتتميز بطبيعة تتجلى فيها جماليات البحر والجبل والصحراء، لتمثل فرصة تتمتع فيها العائلات والأفراد بالمرح والترفيه.

وترصد عدسة البرنامج، الذي تقدمه نخبة من الفنانين الإماراتيين، عوامل الجذب السياحي التي تتميز بها الأماكن التي يزورها، مستعرضاً الخدمات التي يقدمها القائمون على تلك الأماكن للزوار، متحدثاً عن نبذة من تاريخ المناطق الأثرية التي تحتضنها، كما يزور البرنامج العديد من القرى التراثية المنتشرة في المنطقة الشرقية، ليلقي الضوء على أبرز المقتنيات التي تعبّر عن الموروث الشعبي الإماراتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news