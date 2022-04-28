العيد في دبي.. فرحة ترضي الجميع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقدم وجهات التسوق في دبي، خلال أيام إجازة عيد الفطر السعيد، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية والترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، علاوة على التجارب والعروض المبهجة، وباقات الإقامة المتميزة، ما يجعل من دبي الوجهة المفضلة للزيارة خلال عطلة العيد.

وتعد «بلوواترز» وجهة مثالية لقضاء أمتع الأوقات طوال العام. وتَعِدُ بتقديم تجارب لا تُنسى لجميع أفراد العائلة، خلال فترة العيد، بدءاً من عروض الألعاب النارية مساء ثاني أيام العيد إلى عروض التنورة والفنون الإماراتية.

وتقدم «ذا أوتلت فيليدج» تجربة تسوّق مميزة خلال عطلة عيد الفطر، فضلاً عن عروض وورش فنية وأنشطة مملوءة بالمرح للصغار.

ويمكن لزوار دبي الاستمتاع بالاحتفالات التقليدية، التي تنظم في سوق مدينة جميرا خلال عطلة العيد. وتضفي العروض الثقافية مثل التقاط الصور مع الصقور، ونسج السجاد والخط العربي الأنيق وشِباكِ الصيد، لمسة من التراث المحلي على الاحتفالات.

وسيجد زوار حي «باي أفينيو» فسحة من الفرحِ خلال أيام العيد، لاسيما مع فرص للاستمتاعِ بالثقافة العربية التقليدية، وسط رائحة القهوة التي تملأ المكان، والتمور العربية اللذيذة المقدمة للزوار. ويمكن للنساء والفتيات الاستمتاع بوضع الحناء والتزين بأجمل التصاميم على يد متمرسات في الحرفة، للشعور بفرحة تقاليد العيد في الإمارات.

وتدعو السيف، الوجهة ذات التصميم المتميز المستوحى من التراث الإماراتي العريق والمطلة على خور دبي، إلى قضاء عطلة عيد الفطر السعيد في أرجائها، وخوض تجربة متميزة بصحبة العائلة والأصدقاء. ولإضفاء نوع من التميز يمكن الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية، كفقرة عزف العود الممتعة، وعروض راقصي التنورة المبهرة المضاءة بمصابيح LED لثلاثة أيام.

وسيأخذ راوي القصص مستمعيه في رحلة ملهمة بسرد حكايات العيد. ولرسم بهجة العيد، ستتكمن السيدات والفتيات من نقش الحناء التقليدية على كفوفهنّ من قبل متخصصات نقش الحناء.

وتقدم «الخوانيج ووك» تجربة عيد ممتعة، إذ تتلألأ الوجهة بالأضواء وفقرات العود، بالإضافة إلى عروض فرق الترفيه المتجولة.

وتتلألأ بوكس بارك، الوجهة العصرية والعائلية في دبي بالأضواء وزينة العيد، إذ يمكن للزوّار الاستمتاع بخيارات المطاعم التي تتميّز بأجوائها المعاصرة.

وتتيح «جميرا بيتش ريزيدنس» لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في الهواء الطلق، على امتداد 1.7 كم.

• تقدم «الخوانيج ووك» تجربة عيد ممتعة، إذ تتلألأ الوجهة بالأضواء وفقرات العود.



• يمكن للزوار الاستمتاع بالاحتفالات التقليدية التي تنظم في سوق مدينة جميرا.

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