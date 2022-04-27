بفضل الزبادي .. أميركية تنجو بعدما علقت في غابة لـ6 أيام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف بيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة لاسين الأميركية أن امرأة ظلت عالقة لمدة ستة أيام في غابات المقاطعة في شمال شرقي كاليفورنيا، تمكنت من النجاة عبر تناول ست علب من الزبادي والثلج قبل إنقاذها.

وأوضح البيان أن جاستن لونيتش وشينا جوليت كانا مسافرين إلى منزلهما في ليتل فالي في 14 أبريل الحالي، عندما علقا في الثلج في منطقة نائية بمقاطعة لاسين. أشار مكتب العمدة إلى إنهما أمضيا الليل في سيارتهما، ولكن في الصباح، نفدت البطارية وحاولا العودة إلى الطريق السريع الرئيسي، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

أشار البيان إلى أن جوليت ضاعت في النهاية وانفصل الاثنان بسبب تساقط الثلوج بغزارة. حاول لونيتش العودة إلى جوليت، لكنه لم يستطع العثور عليها بسبب تساقط الثلوج بكثافة. بعد التنزه سيراً على الأقدام والإيواء لعدة ليالٍ، تمكن لونيتش من الوصول إلى سوزانفيل في مقاطعة لاسين في 17 أبريل وإبلاغ السلطات عن تقطّع السبل بجوليت.

كانت جهود البحث معقدة بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم إلمام لونيتش بالمنطقة، ولكن في 20 أبريل، نحو الساعة 3 مساءً، وجدت الشرطة السيارة التي كان الاثنان يستقلانها. خرجت جوليت على الفور من السيارة عند وصولهم وكانت «عاطفية للغاية لكنها بخير جسدياً».

وقام شرطي بنقل جوليت إلى محطة ليتم تقييمها من قبل الطاقم الطبي. وأوضح البيان أن جوليت قامت بتناول ست عبوات من الزبادي خلال الأيام الستة التي تقطعت بها السبل، وأكلت الثلج لأنه لم يكن لديها أي ماء. أخبرت جوليت المستجيبين الأوائل أنها شاهدت مروحية دورية للطرق السريعة في كاليفورنيا والتي حلقت بمنطقة البحث قبل بضعة أيام، لكنهم لم يتمكنوا من رؤيتها لأن المنطقة كانت مليئة بالأشجار.

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