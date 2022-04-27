5 وجهات استثنائية للاستمتاع بالعيد في العين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

بين مناظرها الخلابة ومعالمها الأصيلة، تتيح مدينة العين لزوارها قضاء عطلة عيد لا تنسى، برفقة العائلة والأصدقاء، واستكشاف تجاربها الترفيهية والثقافية، ومواقعها التراثية، وطبيعتها الجميلة.

تعد مدينة العين التي تبعد 90 دقيقة بالسيارة عن أبوظبي ودبي، من أقدم المستوطنات الإنسانية المأهولة بصورة دائمة في العالم، كما أدرجتها منظمة اليونيسكو على قائمتها لمواقع التراث العالمي. ودعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الجميع للاستمتاع بعطلة العيد في مدينة العين، إذ يمكن للزوار التجوّل بين الواحات الخضراء والحصون التاريخية والمتنزهات الأثرية والأسواق النابضة بالحياة التي تبيع المنتجات اليدوية والتوابل والسجاد والعطور.. وتالياً خمس وجهات استثنائية يمكن لزوار المدينة الاستمتاع بها خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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