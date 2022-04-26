واقعة مأساوية في مصر.. انتحار فتاة من الطابق الأخير

المصدر: القاهرة - متابعات

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الأخير بأحد العقارات بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وقال موقع "القاهرة 24" إن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغاً من السكان يفيد بإقدام فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الأخير بأحد العقارات بمنطقة الدقي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الفتاة ألقت بنفسها من الطابق الأخير وتم انتداب النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة الفتاة إلى مشرحة زينهم وعرضها على الطب الشرعي، وطلبت النيابة المصرية واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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