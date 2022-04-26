4 علامات لأمراض الكبد

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

من الصعب اكتشاف تلف الكبد في مراحله الأولى ولكن وفقاً لموقع Focus.de، هناك بعض العلامات التي تشير إلى وجود مشكلات في الكبد حيث يشير الموقع إلى أن المشروبات الكحولية والأطعمة الدهنية في النظام الغذائي اليومي والأمراض الفيروسية تؤثر جميعها سلبا في عمل الكبد.

كما يدل تغير لون البول على وجود أمراض في الكبد، حيث أن اللون الغامق قد يدل على التلف و أن تغيير لونه يمكن أن يكون علامة على التهاب الكبد أو إشارة لوجود اضطراب التمثيل الغذائي للدهون أو متلازمة غلبرت بالإضافة لاعتباره مؤشراً إلى وجود خلل في الكبد .

كما أن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي قد تظهر في العين و تدل على وجود مشاكل في الكبد مثل اصفرار مقلة العين أو وجود حلقة خضراء أو بنية اللون حول القرنية .

ويضيف الموقع، أن الشعور بالألم وعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن قد يدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي عادة يرافقه التعب المزمن وصعوبة التركيز.

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