إيلون ماسك يسخر من بيل غيتس: "لا أستطيع أن آخذ عملك الخيري على محمل الجد" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إنه واجه الملياردير بيل غيتس حول ما إذا كان يقوم ببيع أسهم تسلا أم لا.

وفيما يبدو أن هذا كان في حفل الافتتاح الكبير لشركة Tesla Giga Texas لتصنيع "Cyber Rodeo" في 7 أبريل 2022، شن ماسك في تغريدة له صباح اليوم هجوما حادا على بيل غيتس، وسخر منه.

واعترف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنه سأل غيتس "عما إذا كان يبيع على المكشوف أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية. عندما يقوم المستثمرون ببيع الأسهم، فإنهم يراهنون على أن سعر الأصل سينخفض".

وقال ماسك في تغريدته: "سمعت من عدة أشخاص أن غيتس لا يزال لديه ما قيمته نصف مليار دولار في أسهم تسلا، ولهذا سألته، لذا فإن الأمر ليس سريًا للغاية".

وكان إيلون ماسك يرد على سؤال أحد متابعيه في تويتر حول ما إذا كانت الصورة المسربة لمحادثة نصية مفترضة مع غيتس حقيقية، فكان رد رئيس شركة "تسلا "نعم، لكنني لم أقم بتسريبها إلى نيويورك تايمز. لابد أنهم حصلوا عليها من خلال أصدقاء الأصدقاء".

وفي الصورة المتداولة، التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، سأل ماسك غيتس: "هل لا يزال لديك مركز قصير بنصف مليار دولار في تسلا؟".

أجاب غيتس: "آسف لأنني لم أغلقه. أود أن أناقش إمكانيات العمل الخيري".

رد ماسك: "آسف، لا أستطيع أن آخذ عملك الخيري على محمل الجد عندما يكون لديك مركز قصير هائل ضد تسلا، الشركة التي تبذل قصارى جهدها للمساهمة في حل مشكلة تغير المناخ".

ولم يكن المتحدث باسم بيل غيتس متاحًا على الفور للتعليق عندما اتصلت به شبكة "CNBC" الأميركية، حسب تقرير اطلعت عليه "العربية.نت".

وقال غيتس لكاتبة الرأي في نيويورك تايمز كارا سويشر العام الماضي: "من المهم أن نقول إن ما فعله إيلون مع تسلا هو أحد أعظم المساهمات في مكافحة تغير المناخ على الإطلاق.

لكنه أضاف أن ما تفعله تسلا كان "أشياء سهلة، مثل سيارات الركاب". وشدد غيتس على الحاجة إلى إحداث تأثير أكبر على تغير المناخ من خلال معالجة الصناعات الأخرى.

وقال في ذلك الوقت: "نحن في الأساس لا نقوم بما يكفي من الأشياء فيما يتعلق بالفولاذ والأسمنت واللحوم". "وللأسف، الأشياء التي يفكر فيها الناس - الكهرباء وسيارات الركوب - هي ثلث المشكلة. لذا علينا العمل على الثلثين".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يختلف فيها الرجلان علنًا.

حيث كشف غيتس في عام 2020 أنه اشترى لنفسه سيارة بورش تايكان كهربائية بالكامل، وسأل أحد مستخدمي تويتر: "أتساءل لماذا قرر بيل غيتس الذهاب مع تايكان بدلاً من تسلا".

ورد ماسك في تغريدة: "لقد كانت محادثاتي مع غيتس مربكة".

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