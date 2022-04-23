"نيتفلكس" و"ناشونال جيوغرافيك" و"سوني" توقف تصوير أفلام لـ"ويل سميث"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت منصة"نيتفلكس" عن إلغاء تكملة فيلم الحركة والخيال العلمي المثير لـ"ويل سميث" لعام 2017 Bright الذي أخرجه "ديفيد آير"، وذلك بعد ما قام به "سميث" من صفع الكوميدي "كريس روك" في حفل توزيع جوائز الأوسكار والذي ترتب عليه تقديم استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. ويأتي ذلك بعد أن كانت Netflix في خضم العثور على مخرج جديد للفيلم بعد أن ترك "ديفيد ليتش" الفيلم قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

كما أفادت الأنباء أن سلسلة ناشيونال جيوغرافيك، Pole to Pole، التي تتبع النجم البالغ من العمر 53 عاماً إلى القطبين الشمالي والجنوبي، وكان من المقرر أن تبدأ التصوير في غضون ثلاثة أسابيع، قد أوقفت مؤقتاً حتى خريف عام 2022. مشاريع إضافية كان "سميث" يُجهِّز لها والتي تعرضت للهجوم، بما في ذلك فيلم لشركة Sony تم تأجيله ومشروع Netflix آخر "Fast and loose". كما تم تأجيل فيلم Bad Boys 4 من sony، والذي كان قد بدأ في مرحلة ما قبل الإنتاج قبل حفل توزيع الجوائز.

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير حادثة هي الأولى من نوعها، حيث قام النجم "ويل سميث" بصفع الممثل "كريس روك" على وجهه بعد أن قام الأخير بالسخرية من "جادا بينكت"، زوجة "سميث"، بسبب ظهورها حليقة الرأس في الحفل. وبناءً على هذا التصرف الفريد، أ

وصدرت الأكاديمية بياناً بمنع "سميث" من الحضور والمشاركة في أي حدث أو برامج الأكاديمية لمدة عشر سنوات. بينما قال "سميث" بعد قرار مجلس إدارة الأكاديمية في 8 أبريل: "أنا أقبل وأحترم قرار الأكاديمية".

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