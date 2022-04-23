إنقاذ امرأة سقطت في المرحاض خلف هاتفها

المصدر: الامارات اليوم

أسقطت امرأة هاتفها المحمول عن طريق الخطأ في حفرة مرحاض في مبنى خارجي في غابة وطنية، وسقطت داخله أثناء محاولتها استعادته، فكان على رجال الإطفاء في ولاية واشنطن إنقاذها.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في برينون ، تيم مانلي، إن المرأة، التي كانت على قمة جبل ووكر في الغابة الوطنية الأولمبية شمال غرب سياتل ، كانت تستخدم هاتفها عندما سقط في المرحاض يوم الثلاثاء ، حسبما ذكرت صحيفة "كيتساب صن".

وشرح مانلي أن المرأة في محاولتها استعادة الهاتف فكت مقعد المرحاض واستخدمت مقود الكلب للوصول للهاتف ثم قامت باستخدام المقود لربط نفسها عندما وصلت إليه، لكن جهودها فشلت وسقطت في حفرة المرحاض الرئيسية رأسًا على عقب.

وبعد أن حاولت الخروج بمفردها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وفشلت استخدمت هاتفها وقامت بالاتصال برقم الطوارئ. وتمكن رجال الإطفاء المستجيبون لاحقا من سحبها من القبو. وقالت إدارة إطفاء برينون إن المرأة قالت إنها لم تصب بأذى.

وأضاف المصدر ذاته " إنه تم غسل ملابسها وتشجيعها بشدة على التماس العناية الطبية بعد تعرضها لفضلات بشرية ، لكنها أرادت المغادرة فقط".

وختم مانلي: "أمارس هذه المهنة منذ 40 عامًا، ولكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news