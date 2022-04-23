مصر..سائق يقفز من باص خلال سيره ويعرّض حياة الركاب للخطر

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثارت حادثة تم تدوال صورها على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل في مصر.

ووتلخص الحادثة التي تم توثيقها في مقاطع فيديو، حدوث مشاجرة بين فتيات مع سائق باص، وفي بداية الفيديو يظهر السائق وهو يقول: «لحد آخر لحظة مش عاوز أمد إيدي عليكي، ويحاول المواطنون أن يفرقوا بينه وبين الفتيات في حرص منهن على تصوير ما يحدث بالكامل».

لكن الصدمة كبرى في الحادثة هي قيام السائق بالنزول من الباص بشكل مفاجئ خلال سيره، ما عرض الفتيات للرعب والفزع ولكنهن أصررن على تصوير لوحة أرقام السيارة.

وبعد انتشار مقطع الفيديو بوقت قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها، وتم تحديد هوية الفتاتين وهما طالبتين، ‏وباستدعائهما وسؤالهما قالا إنهما عقب ركوبهما السيارة من أحد المواقف ‏حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد السيارة ‏بسبب قيادتها بـ سرعة زائدة، ‏قام على إثرها قائد السيارة بالعودة للموقف مرة أخرى، وحال اقترابه من الموقف ‏قرر النزول من السيارة أثناء سيرها، ‏معرضًا بذلك حياة مستقليها إلى خطر، بحسب «القاهرة 24».

لكن أثناء فتح السائق باب السيارة تفاجأ بوجه إحدى الفتيات، مما أدى إلى إصابتها بكدمة بالوجه، حيث اتهموا قائد السيارة بالتهور في القيادة ‏وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الواقعة.

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