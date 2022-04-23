وفاة طفلة ارغمتها والدتها على شرب زجاجة ويسكي

المصدر: موقع الامارات اليوم

اعتقلت شرطة مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الجمعة، امرأة بعد اشتباهها في ‏التسبب في وفاة ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، إثر إجبارها على شرب زجاجة ويسكي.‏

وقال المتحدث باسم الشرطة، لجين ماكنيلي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن جدة الفتاة الصغيرة، روكسان ريكورد، (53 عاما)، ووالدتها، كادجا ريكورد (29 عاما)، اعتقلتا، اليوم الجمعة، بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، و sputnik

وذكر تقرير الطب الشرعي أن تشريح جثة الطفلة أظهر أن سبب وفاتها هو التسمم الحاد بالكحول.

وقالت السلطات إن مستوى الكحول في الدم لدى الفتاة الصغيرة بلغ أكثر من ثمانية أضعاف الحد الأقصى المسموح به لقيادة السيارة للبالغين، ولا يزال التحقيق مستمرا في الحادث.

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