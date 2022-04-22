مطلوب بشدة من المشعوذين.. اعتقال 5 مغاربة قتلوا ضبعا مهدد بالانقراض (فيديو)

المصدر: موقع الامارات اليوم

اعتقلت مصالح الأمن في المغرب، 5 أشخاص تورطوا في قتل «ضبع مخطط» معرض للانقراض.

وجاء أمر الإعتقال بعد انتشار مقطع فيديو يظهر حيوان الضبع المخطط في طور الاحتضار بسبب قتله من طرف المتهمين.

وذكر موقع «Rue 20» و(RT)، أن السلطات، وفور علمها بالحادث باشرت جهودها للوصل إلى الاشخاص المتهمين، وأصدر الوكيل العام للملك تعليمات باعتقال 5 اشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية.

يذكر أن الضباع التي تعيش في الصحراء المغربية أوشكت على الانقراض نتيجة الصيد الجائر، حيث بات الحصول على «رأس الضبع» مطلبا ثمينا من المشعوذين الذين يصرون على أنه يملك قدرات سحرية عجيبة، حيث يصل ثمن المخ إلى 10 آلاف درهم (941 يورو).

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