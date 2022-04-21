تسبب بكارثة «هائلة» للتمويه على سرقته

المصدر: الامارات اليوم

يواجه رجل من سان خوسيه عدة تهم، بينها إشعال حريق هائل، كاد أن يتحول إلى كارثة، في مستودع متجر Home Depot المحلي في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لـ ( CNN).

وأعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا الاميركية، في بيان صحافي، أن ديلين جايكروز غوغ «27 عامًا»، قد وجهت إليه تهمة الحرق العمد، وسبع تهم بالسرقة الكبرى، وثلاث تهم بالسرقة الصغيرة، بحسب موقع «كومبلكس».

وقال بيان للشرطة أن الرجل بدأ حريق الإنذار في مستودع، (Home Depot )، في سان خوسيه بينما كان يسرق من المتاجر ليكون بمثابة إلهاء عن جريمته. لكن الحريق انتهى إلى تدمير المتجر بأكمله والذي تبلغ مساحته 98827 قدمًا مربعًا، مما تسبب في خسارة مخزون يقدر بنحو 17 مليون دولار. ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.

و قال المدعي العام للمنطقة جيف روسن لمحطة ( ABC 7)، أن «الأدلة تُظهر أن المشتبه به - الذي سرق في وقت سابق من ذلك اليوم أشياء من متجر Bass Pro Shop-القريب - أشعل النار في Home Depot وحاول مغادرة المتجر بعربة تحتوي على أدوات مسروقة».



و أكد مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سان فرانسيسكو أن الحريق كان هائلاً لدرجة أنه يمكن الكشف عن توقيعه الحراري من الفضاء.

يذكر أن غوغ، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 1 يونيو المقبل، محتجز دون كفالة في سجن مقاطعة سانتا كلارا.

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