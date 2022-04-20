«لبسها لايناسب سنها» يثير أزمة بين سمية الخشاب وهاني البحيري

المصدر: موقع الامارات اليوم

تصدر مصمم الازياء المصري هاني البحيرى، والفنانة سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات هاجم فيها البحيري سمية الخشاب في أحد البرامج الفنية الأمر الذي أشعل الأزمة.

بدأت الأزمة عندما صرح البحيري بعدم اعجابه بملابس الخشاب التي لاتناسب سنها قائلا: «سمية صديقة له ولكنه لا تعجبني طريقة لبسها».

وقال البحيرى إنه يرى أنها ترتدي ملابس لا تتناسب مع سنها ولاجسدها، مضيفا أنه إذا كان جسدها يساعدها على ارتداء ما تشاء، فلابد أن تختار ملابس معقولة تتناسب معها ورده سبب أزمة كبيرة.

وسارعت سمية الخشاب إلى الرد والتعبير عن غضبها على صفحتها الخاصة في «تويتر» قائلة: «ياريت كل واحد قبل مايخبط في حد، ويقول كلمة مش إيجابية يبص على نفسه الأول، أو أحسن مينتقدش حاجة في حد تاني، وهو ما يعلم بيه إلا ربنا».

ولم تتوقف سمية عند هذا الحد، ولكن علق لها أحد المتابعين قائلا: «لو إنسان عادي ماشي، لكن لما يكون نجم والناس بتشوف أعماله، يبقى مش من حقه إنه يتصرف على راحته علشان حاجات كتير أوي لو الواحد اتكلم فيها مش هتخلص، الاحترام حلو، والإنسان يجب أن يظهر بصورة تخلي الناس تحترمه، وتقف جنبه هو دا النجاح».

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